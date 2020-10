"Stato padrone e irresponsabile". Virus e Dpcm, "basta scaricare le colpe sui cittadini" (Di lunedì 19 ottobre 2020) La storia che «dipende da noi», che «la responsabilità è di tutti», che «siamo tutti coinvolti», con il corollario che se le cose vanno male è colpa nostra, avrebbe anche rotto abbastanza. Il contratto obbligatorio che abbiamo con lo Stato - perché nasci e te lo becchi, e non ci sono santi - vuole che rinunciamo a una parte molto consistente della nostra libertà, dei nostri guadagni, insomma della nostra vita, perché per stare insieme in modo pacifico e ordinato bisogna consorziarsi nella sottomissione a un'autorità cui deleghiamo di decidere, di comandare, di giudicare. E va bene. Ma un corrispettivo per questa abdicazione di libertà dovrà pur esserci, e servirebbe incassarlo proprio quando ci sono i problemi, proprio quando è in causa l'azione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) La storia che «dipende da noi», che «la responsabilità è di tutti», che «siamo tutti coinvolti», con il corollario che se le cose vanno male è colpa nostra, avrebbe anche rotto abnza. Il contratto obbligatorio che abbiamo con lo- perché nasci e te lo becchi, e non ci sono santi - vuole che rinunciamo a una parte molto consistente della nostra libertà, dei nostri guadagni, insomma della nostra vita, perché per stare insieme in modo pacifico e ordinato bisogna consorziarsi nella sottomissione a un'autorità cui deleghiamo di decidere, di comandare, di giudicare. E va bene. Ma un corrispettivo per questa abdicazione di libertà dovrà pur esserci, e servirebbe incassarlo proprio quando ci sono i problemi, proprio quando è in causa l'azione ...

