San Giorgio a Cremano, focolaio in casa di riposo: 106 positivi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il focolaio in una casa di riposo, dove gran parte degli ospiti sarebbe risultata positiva al Covid19, moltissimi casi anche in città, i numeri restano comunque molto alti. casa di riposo (Pixababay)Grosso focolaio alle porte di Napoli. A San Giorgio a Cremano, cittadina vesuviana a pochi passi dal capoluogo campano, è stato riscontrato un preoccupante numero di positivi al Covid19 in una casa di riposo per anziani. All’interno della struttura, tra suore che gestiscono la casa di riposo ed ospiti, i positivi sarebbero circa 60, su 80 residenti complessivi. Il caso è preoccupante, se si considera il numero di persone che ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilin unadi, dove gran parte degli ospiti sarebbe risultata positiva al Covid19, moltissimi casi anche in città, i numeri restano comunque molto alti.di(Pixababay)Grossoalle porte di Napoli. A San, cittadina vesuviana a pochi passi dal capoluogo campano, è stato riscontrato un preoccupante numero dial Covid19 in unadiper anziani. All’interno della struttura, tra suore che gestiscono ladied ospiti, isarebbero circa 60, su 80 residenti complessivi. Il caso è preoccupante, se si considera il numero di persone che ...

