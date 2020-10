Sale Bingo aperte | sport dilettantistico chiuso Un gravissimo errore del governo DPCM rivolta atleti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ una pessima pagina quella scritta dalcon l’ultimoanti Covid-19. Le decisioni del Presidente Giuseppe Conte e dell’Esecutivo hanno determinato in tutta Italia lo stop dell’attivitàiva dilettantistica. Ilconsente invece cheSlot e Scommesse continuino a restarepur con limitazioni d’orario. E’ un provvedimento che ha già scatenato vivaci proteste. Tra i primi a scendere in campo contro ilmortale per la praticaiva amatoriale ed agonistica sono stati il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio Cosimo Sibilia ed il campione olimpico di pallanuoto Franco Porzio. E’ assurdo che in un ...