Quantic Dream tra possibili titoli open world | sequel ed il futuro dello studio in un' intervista a David Cage

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Detroit: Become Human è l'ultimo titolo sviluppato dadi sviluppo con a capo. Ed è proprio il bossa parlare durante un'di come losi sta evolvendo dopo l'acquisizione da parte di NetEase, di quale sarà ildei giochi sviluppati e di molto altro.ha parlato di come questa acquisizione abbia influenzato, soprattutto per quanto riguarda il numero dei dipendenti visto il grande investimento di NetEase. "Aumentare le dimensioni di unonon è mai un obiettivo in sé. Può solo procedere come logica conseguenza della nostra ...

Samus802 : Inizia una nuova blind run. È il turno di Detroit Become Human. Ci lasceremo sorprendere dai Quantic Dream. Iniziam… - Asgard_Hydra : Xbox Series S limiterà la grafica dei giochi nextgen? Ne parla David Cage di Quantic Dream - ronronhak8 : @damonx @Quantic_Dream L origami . -

Ultime Notizie dalla rete : Quantic Dream

Everyeye Videogiochi

Quantic Dream non ha mai fatto sequel, ma presto o tardi potrebbe fare un'eccezione - magari proprio per il tanto desiderato Heavy Rain 2?Il fondatore di Quantic Dream non chiude le porte allo sviluppo di sequel per titoli come Heavy Rain, Beyond Due Anime o Detroit Become Human ...