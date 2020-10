Nuovi protocolli palestre dopo DPCM del 18 ottobre, sette giorni per non chiudere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saranno i protocolli per le palestre l’ultimo baluardo che potrà salvare queste attività dalla chiusura. Il nuovo DPCM illustrato nella serata di ieri, 18 ottobre, dal Premier Giuseppe Conte parla chiaro. Serve un comportamento esemplare se si vuole continuare a fruire dei servizi offerti dai centri d’allenamento. La curva di contagi da coronavirus continua in una crescita che ad oggi appare inarrestabile. Il numero di Nuovi casi, a seguito degli aggiornamenti giornalieri, riporta numeri sempre più alti, e l’allarme arriva sul fronte ospedaliero. La pressione sulle strutture sanitarie continua a crescere, e il rischio di tornare a una situazione analoga a quella primaverile è uno spauracchio da allontanare il prima possibile. A maggior ragione se si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saranno iper lel’ultimo baluardo che potrà salvare queste attività dalla chiusura. Il nuovoillustrato nella serata di ieri, 18, dal Premier Giuseppe Conte parla chiaro. Serve un comportamento esemplare se si vuole continuare a fruire dei servizi offerti dai centri d’allenamento. La curva di contagi da coronavirus continua in una crescita che ad oggi appare inarrestabile. Il numero dicasi, a seguito degli aggiornamenti giornalieri, riporta numeri sempre più alti, e l’allarme arriva sul fronte ospedaliero. La pressione sulle strutture sanitarie continua a crescere, e il rischio di tornare a una situazione analoga a quella primaverile è uno spauracchio da allontanare il prima possibile. A maggior ragione se si ...

