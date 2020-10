Matrimoni con più di 120 invitati nel napoletano: chiusi due ristoranti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono stati chiusi a Bacoli, in provincia di Napoli, due ristoranti al cui interno si stavano svolgendo delle cerimonie. Ad una di essere erano presenti oltre 120 invitata, in barba alle disposizioni anti-Covid. A farlo sapere è il sindaco della cittadina campana Josi Gerardo Della Ragione che ha denunciato l’accaduto con un post su Facebook. “Non ho parole. Oggi sono stati chiusi due ristoranti di Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In una, erano presenti oltre 120 invitati. Centoventi persone. Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole. Ringrazio la Guardia di Finanza, ed il comandante Francesco Alloni, per il solerte ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono statia Bacoli, in provincia di Napoli, dueal cui interno si stavano svolgendo delle cerimonie. Ad una di essere erano presenti oltre 120 invitata, in barba alle disposizioni anti-Covid. A farlo sapere è il sindaco della cittadina campana Josi Gerardo Della Ragione che ha denunciato l’accaduto con un post su Facebook. “Non ho parole. Oggi sono statiduedi Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In una, erano presenti oltre 120. Centoventi persone. Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole. Ringrazio la Guardia di Finanza, ed il comandante Francesco Alloni, per il solerte ...

in provincia di Latina per un matrimonio con oltre 80 invitati a Pontinia. Lo sport resta sotto esame almeno per quanto riguarda le palestre e le piscine. L’attività sportiva di base e l’attività ...

