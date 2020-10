Io ti cercherò | cosa è successo nella seconda puntata | riassunto

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Io ti cercherò:primadi Io ti cercherò, la nuova serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann andata in onda lunedì 12 ottobre 2020 su Rai 1? La, dalla durata di 2 ore, era composta da due episodi dal titolo: “Il cercatore” e “Acqua”. Nel primo episodio delladal titolo “Il cercatore”, il pc di Ettore è stato fatto analizzare dalla Polizia Postale e Sara ha identificato la coppia di punkabbestia. Valerio è quindi partito alla ricerca e li ha rintracciati in una ...