Incendio in casa per una coperta: 80enne grave, moglie e vicina intossicate (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un 80enne è rimasto gravemente ustionato dopo che la coperta in cui era avvolto ha preso improvvisamente fuoco. A generare l’Incendio probabilmente una scintilla causata dal malfunzionamento di una stufa elettrica. intossicate la moglie e una vicina di casa. Terrore nella mattina di ieri a Fabriano, comune nella provincia di Ancona. In una abitazione in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un&e; rimastomente ustionato dopo che lain cui era avvolto ha preso improvvisamente fuoco. A generare l’probabilmente una scintilla causata dal malfunzionamento di una stufa elettrica.lae unadi. Terrore nella mattina di ieri a Fabriano, comune nella provincia di Ancona. In una abitazione in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FERMO - Momenti di paura per un’anziana fermana che nella notte è riuscita a segnalare un incendio al 115 e a mettersi in salvo mentre la casa andava a fuoco. La donna vive sola in ...

Tanta paura nell'anconetano per un incendio che ha ferito un anziano nella sua casa. Un 80enne è rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nel suo appartamento al primo piano di una p ...

