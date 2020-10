I sindaci contro Conte: è uno scaricabarile (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la conferenza stampa di ieri sera con l’annuncio del nuovo dpcm per fermare i contagi da Covid-19, il Paese si divide di nuovo tra chi vorrebbe misure più restrittive possibili e chi cerca di evitarle, o forse solo rinviarle. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non vuole neanche sentir parlare di nuovo lockdown, né di coprifuoco. «Dobbiamo conciliare salute ed economia», ha detto in conferenza stampa. Ci saranno forme di «ristoro» per le attività colpite dalle restrizioni, ma «non possiamo più permetterci elargizioni a pioggia» e per questo ci saranno «criteri selettivi». Il nuovo dpcm, valido fino al 13 noevmbre, è molto più soft del previsto. I ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte, ma le Regioni potranno anticipare l’orario se lo riterranno ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la conferenza stampa di ieri sera con l’annuncio del nuovo dpcm per fermare i contagi da Covid-19, il Paese si divide di nuovo tra chi vorrebbe misure più restrittive possibili e chi cerca di evitarle, o forse solo rinviarle. Il presidente del Consiglio Giuseppenon vuole neanche sentir parlare di nuovo lockdown, né di coprifuoco. «Dobbiamo conciliare salute ed economia», ha detto in conferenza stampa. Ci saranno forme di «ristoro» per le attività colpite dalle restrizioni, ma «non possiamo più permetterci elargizioni a pioggia» e per questo ci saranno «criteri selettivi». Il nuovo dpcm, valido fino al 13 noevmbre, è molto più soft del previsto. I ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte, ma le Regioni potranno anticipare l’orario se lo riterranno ...

