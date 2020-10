I Comuni contro il governo | «Non possiamo decidere sul coprifuoco»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è un punto che divide governo e amministrazioni locali: il nuovo dpcm lascia ai comuni la possibilità di chiudere strade e piazze particolarmente frequentate alle 21. Quel coprifuoco che c’è a Parigi e che si è ipotizzato per l’Italia non è un provvedimento nazionale, ma uno strumento nelle mani dei sindaci che però non ci stanno: «No allo scaricabarile».