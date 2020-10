Fabrizio Corona, il video con Carlos dopo Non è la D'Urso: 'Fino alla mia morte'. I social: 'Vostro figlio una vittima' (Di lunedì 19 ottobre 2020) dopo la diretta a Live Non è la D'Urso, Fabrizio Corona ha pubblicato un video su Instagram che lo ritrae insieme al figlio. Lui e Carlos sono intenti ad allenarsi in casa: il ragazzo alza i pesi e il ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020)la diretta a Live Non; la D'ha pubblicato unsu Instagram che lo ritrae insieme al. Lui esono intenti ad allenarsi in casa: il ragazzo alza i pesi e il ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - fanpage : #LiveNoneLadUrso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: 'È una psicopatica, va rinchiusa' - nove__primavere : comunque ieri fabrizio corona forse per la prima volta ha dimostrato di tenere davvero a suo figlio Carlos. Non sem… - QuotidianPost : Fabrizio Corona senza freni a Live non è la D’Urso: la reazione della conduttrice - Teresat14547770 : Live non è la d’Urso, proposta indecente di Fabrizio Corona alla d’Urso -