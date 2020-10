Covid, la svolta moderata del Cts: «No al coprifuoco, per la stretta c'è tempo». Spaccatura su palestre e piscine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per la prima volta nella sua storia il Comitato tecnico scientifico si è spaccato. A causare un dibattito, anche animato, ieri sera attorno alle 20 è stata la richiesta del Governo di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per la prima volta nella sua storia il Comitato tecnico scientifico si; spaccato. A causare un dibattito, anche animato, ieri sera attorno alle 20; stata la richiesta del Governo di...

