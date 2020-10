Clima, Jane Fonda: “E’ troppo tardi per essere moderati” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono sempre stata ambientalista, ma per tutta la vita mi sono sentita di non fare a sufficienza. Quando sei famosa, hai a disposizione una piattaforma e non sentivo di utilizzarla a sufficienza. Ho sentito di Greta Thunberg e quello mi ha davvero ispirata“, “a uscire dalla confort zone e spostarmi a Washington e dare luogo i Fire Drill Fridays – le esercitazioni antincendio del venerdì“: lo ha affermato Jane Fonda ospite ieri sera a “Che tempo che fa” su Rai3. Arrestata lo scorso anno per la protesta contro i cambiamenti Climatici a Washington, ha raccontato: “E’ troppo tardi per essere moderati. Il settore dei combustibili fossili sapeva già 40 anni fa che avrebbero distrutto il pianeta. Hanno coperto la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono sempre stata ambientalista, ma per tutta la vita mi sono sentita di non fare a sufficienza. Quando sei famosa, hai a disposizione una piattaforma e non sentivo di utilizzarla a sufficienza. Ho sentito di Greta Thunberg e quello mi ha davvero ispirata“, “a uscire dalla confort zone e spostarmi a Washington e dare luogo i Fire Drill Fridays – le esercitazioni antincendio del venerdì“: lo ha affermatoospite ieri sera a “Che tempo che fa” su Rai3. Arrestata lo scorso anno per la protesta contro i cambiamentitici a Washington, ha raccontato: “E’permoderati. Il settore dei combustibili fossili sapeva già 40 anni fa che avrebbero distrutto il pianeta. Hanno coperto la ...

