Cittadella-Pordenone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cittadella-Pordenone sarà visibile in diretta tv? Ecco le informazioni sulla data, l’orario e lo streaming del match valido per la quarta giornata di Serie B 2020/2021. Nel turno infrasettimanale la capolista veneta (7 punti in 3 partite) ospita i friulani che fin qui hanno solo pareggiato: occhio all’ex di turno Diaw, già scatenato in zona gol. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 20 ottobre, diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020)sarà visibile intv? Ecco le informazioni sulla, l’e lodel match valido per la quarta giornata di. Nel turno infrasettimanale la capolista veneta (7 punti in 3 partite) ospita i friulani che fin qui hanno solo pareggiato: occhio all’ex di turno Diaw, già scatenato in zona gol. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 20 ottobre,sulla piattaforma Dazn.

FootStatsCalcio : Lo scorso 7 marzo 2020 #CittadellaPordenone fu l’ultima gara per entrambi i club del nord-est prima del #lockdown.… - tabellamercatob : Analisi 3^giornata #SerieB in 140 parole #Cittadella #Empoli e #Salernitana in vetta Botto-Lopez col 'nuovo'… - Calciodiretta24 : Cittadella – Pordenone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Cittadella – Pordenone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - tabellamercatob : Analisi 3^ giornata #SerieB in 140 parole #Cittadella #Empoli e #Salernitana in vetta Botto di Lopez col 'nuovo'… -