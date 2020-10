'Calenda?Nì. Mes,non decide Conte' Roma e Ue, parla il dem Marcucci (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era nell’aria, ormai quasi un fatto scontato. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata ieri sera: Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma. L’ex ministro dello Sviluppo economico e leader di Azione ha infatti mollato le briglie e annunciato dagli studi di “Che tempo che fa” la sua corsa per il Campidoglio. Una decisione che spariglia soprattutto nel Partito democratico e sulla quale... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era nell’aria, ormai quasi un fatto scontato. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata ieri sera: Carlo Calenda si candida a sindaco di. L’ex ministro dello Sviluppo economico e leader di Azione ha infatti mollato le briglie e annunciato dagli studi di “Che tempo che fa” la sua corsa per il Campidoglio. Una decisione che spariglia soprattutto nel Partito democratico e sulla quale... Segui su affaritaliani.it

rubio_chef : Ma n’è mejo Renato Zero de Calenda? - lapennanicola65 : RT @joem5s: Calenda aveva detto che se si fosse candidato a Sindaco di Roma utilizzando non so quale tavolo sarebbe stato un cialtrone. Par… - arianna20032000 : RT @arianna20032000: ECCO A VOI IL CANDIDATO CALENDA. RULLI DI TAMBURI (VA BE'????NON LI TROVO). SE LO DICE DA SOLO CHE È UN: C I A L T R O… - King___N : RT @danielaranieri: Sarei un cialtrone. #Calenda spiegato da #Calenda - Cuoredifango : RT @arianna20032000: ECCO A VOI IL CANDIDATO CALENDA. RULLI DI TAMBURI (VA BE'????NON LI TROVO). SE LO DICE DA SOLO CHE È UN: C I A L T R O… -

Ultime Notizie dalla rete : CalendaNì Mes Calenda-Zelig, attore perfetto. Mina vagante sul Campidoglio Il Manifesto E’ ufficiale: Calenda si candida a sindaco di Roma. Parola al Pd

Ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3, Calenda ha dichiarato: «Ho deciso di candidarmi come sindaco di Roma perché è un dovere riportare tra le grandi capitali europee la citt ...

Calenda in tv: «Sì ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma»

– Carlo Calenda, leader di Azione, si candiderà a sindaco di Roma. Penso che chi ha la possibilità di riportare Roma tra le grandi Capitale europee abbia il dovere di farlo. F ...

Ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3, Calenda ha dichiarato: «Ho deciso di candidarmi come sindaco di Roma perché è un dovere riportare tra le grandi capitali europee la citt ...– Carlo Calenda, leader di Azione, si candiderà a sindaco di Roma. Penso che chi ha la possibilità di riportare Roma tra le grandi Capitale europee abbia il dovere di farlo. F ...