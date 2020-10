Trash | i registi e Raphael Gualazzi | “Sentirsi un po’ in colpa è fondamentale per cambiare le cose in meglio”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 ottobre 2020) Intervista a Luca della Grotta e Francesco Dafano,di, e, che ha composto per il film di animazione il brano "Per noi". È in sala dal 16 ottobre, film di animazione diretto da Luca della Grotta e Francesco Dafano che ha aperto la 15esima edizione di Alice nella città, sezione dedicata ai più giovani della Festa del Cinema di Roma. Siamo a Roma e di notte, quando tutti dormono, i rifiuti prendono vita. Slim e Bubbles incontrano una scatola nuova fiammante, Spark, che ha ancora ha il suo interno il suo contenuto originale. Ancora non destinato a essere gettato, la scatola di cartone e la bottiglia di plastica decidono di aiutarlo a ritrovare la sua strada. Animato a tecnica mista, con ...