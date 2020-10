Torino Cagliari streaming | dove vedere la sfida in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 18 ottobre 2020)– Ildi Marco Giampaolo è pronto a tornare in campo dopo il rinvio della gara con il Genoa. I granata non giocano una partita in campionato dal 26 settembre quando hanno perso per 4 a 2 con l’Atalanta. Per la squadra di Urbano Cairo ancora 0 punti conquistati finora in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.