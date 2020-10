Superbike oggi, GP Portogallo 2020: orari superpole race e gara-2, tv, streaming, programma (Di domenica 18 ottobre 2020) Mancano poche ore all’ultimo atto del Mondiale Superbike 2020. Dopo le emozioni di gara-1, tutto è pronto per il terzo giorno di attività sul circuito dell’Estoril, pista che nei programmi originali di inizio campionato non doveva comparire all’interno del calendario. Dopo l’assegnazione del sesto titolo per Jonathan Rea, tutto è pronto per la superpole race e la gara-2 che chiuderanno la stagione. Scott Redding (Ducati), sconfitto per l’ennesima volta dal connazionale di casa Kawasaki, cerca di chiudere al meglio il 2020 dopo il ritiro nella competizione di ieri e la brutta caduta delle qualifiche. Il GP Estoril Superbike 2020 sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Mancano poche ore all’ultimo atto del Mondiale. Dopo le emozioni di-1, tutto è pronto per il terzo giorno di attività sul circuito dell’Estoril, pista che nei programmi originali di inizio campionato non doveva comparire all’interno del calendario. Dopo l’assegnazione del sesto titolo per Jonathan Rea, tutto è pronto per lae la-2 che chiuderanno la stagione. Scott Redding (Ducati), sconfitto per l’ennesima volta dal connazionale di casa Kawasaki, cerca di chiudere al meglio ildopo il ritiro nella competizione di ieri e la brutta caduta delle qualifiche. Il GP Estorilsarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky ...

gianlucasalina : 'Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli...'. 6 anelli per J… - corsedimoto : SUPERBIKE - La #Superbike cambierà gli orari di domenica 18 ottobre ad Estoril per evitare concomitanza con la… - igorducati : RT @corsedimoto: CIV SUPERBIKE - Oggi a Vallelunga Lorenzo #Savadori e #Aprilia possono laurearsi per la prima volta campioni #Superbike in… - corsedimoto : CIV SUPERBIKE - Oggi a Vallelunga Lorenzo #Savadori e #Aprilia possono laurearsi per la prima volta campioni… - zazoomblog : Superbike oggi GP Portogallo 2020: orari superpole e gara-1 tv streaming programma - #Superbike #Portogallo #2020:… -