No alle decisioni emotive e la scuola deve restare aperta | dice Renzi

AGI - "Dobbiamo convivere ancora per mesi con il virus e non si può procedere sulla base di emozioni passeggere". E' netto il giudizio di Matteo Renzi sulle misure varate dal Governo e sull'idea del coprifuoco che, dice in una intervista a La Stampa, "puo' essere una misura emergenziale e temporanea, ma chi vuole chiudere i parrucchieri che rispettano le regole prima deve spiegarci perché ci vogliono code chilometriche per i tamponi". Il leader di Italia vive interviene anche sul tema della scuola, sostenendo che "la didattica a distanza non ha senso". "So per esperienza diretta che chiudere oggi le scuole e affidarsi alla didattica a distanza sarebbe una tragedia per chi crede nella sfida educativa" dice, "con la didattica a distanza la scuola

Da sciogliere alcuni nodi, si tratta dai bar alle palestre. Il ministero dello Sport: Nessuna decisione presa. Su questa proposta ci sarebbe il parere favorevole di gran parte del Governo e delle ste

