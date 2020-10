Nina Moric risponde live a Fabrizio Corona con un post su Instagram (Di domenica 18 ottobre 2020) Putiferio in diretta. Mentre Fabrizio Corona è a live – Non è la D’Urso, Nina Moric pubblica un’altra telefonata con il figlio Carlos Soltanto qualche minuto fa abbiamo raccolto in tempo reale le dichiarazioni di Fabrizio Corona in diretta a live – Non è la D’Urso. Fortissime le parole del paparazzo nei confronti dell’ex moglie, … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Putiferio in diretta. Mentreè a– Non è la D’Urso,pubblica un’altra telefonata con il figlio Carlos Soltanto qualche minuto fa abbiamo raccolto in tempo reale le dichiarazioni diin diretta a– Non è la D’Urso. Fortissime le parole del paparazzo nei confronti dell’ex moglie, … L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : #LiveNoneLadUrso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: 'È una psicopatica, va rinchiusa' - GUECRI58 : RT @cutiepiesnvpe: io non so chi abbia ragione dei due, ma so che a nina moric non affiderei neanche un criceto. #noneladurso - justdals : @monetlover13 sul virus niente, nina moric l’ha denunciato perché ha minacciato di ammazzarla e lui sta facendo il pazzo - roeswvood : povero Carlos... avrá ripercussioni psicologiche per tutta la vita.. che tristezza. Nina Moric fa schifo. #noneladurso - breakingnewsit : Tendenze Twitter: Fabrizio Corona e Nina Moric! -