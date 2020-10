LIVE Motocross, GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Cairoli solo 13° in gara-1, fuga di Gajser nel Mondiale. Gara-2 dalle 16.10 (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Tim Gajser consolida dunque il primato in classifica generale ed ora può contare su un vantaggio di 38 punti su Cairoli e di 52 su Prado. Scende in quarta posizione assoluta Seewer, a -54 dalla vetta. Cairoli chiude mestamente in 13ma posizione e perde altri 14 punti da Gajser in campionato. VINCE PAULIN!! Secondo Gajser, completa il podio di Gara-1 Prado. Ottimo 4° Bogers, che nel finale si è avvicinato pericolosamente alla KTM dello spagnolo. Problema tecnico per Seewer!!! Lo svizzero della Yamaha perde due posizioni in un colpo solo e si ritrova ottavo proprio durante l’ultimo giro! ULTIMO GIRO! Paulin a un passo da una splendida vittoria di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Timconsolida dunque il primato in classifica generale ed ora può contare su un vantaggio di 38 punti sue di 52 su Prado. Scende in quarta posizione assoluta Seewer, a -54 dalla vetta.chiude mestamente in 13ma posizione e perde altri 14 punti dain campionato. VINCE PAULIN!! Secondo, completa il podio di-1 Prado. Ottimo 4° Bogers, che nel finale si è avvicinato pericolosamente alla KTM dello spagnolo. Problema tecnico per Seewer!!! Lo svizzero della Yamaha perde due posizioni in un colpoe si ritrova ottavo proprio durante l’ultimo giro! ULTIMO GIRO! Paulin a un passo da una splendida vittoria di ...

OA_Sport : LIVE Motocross, GP Lommel 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli sfida Gajser per il Mondiale, gara-1 dalle 13.15 - techie_wiz : RT @XANTARMOB: WHIP LIVE - l'app per pianificare percorsi in bici o moto! - XANTARMOB : WHIP LIVE - l'app per pianificare percorsi in bici o moto! -