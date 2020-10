LIVE Moto3 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | gruppo compatto | Vietti cerca la rimonta!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 La classifica aggiornata: 1 25 R. FERNANDEZ 17:57.315 2 75 A. ARENAS +0.053 3 40 D. BINDER +0.146 4 24 T. SUZUKI +0.209 5 55 R. FENATI +0.254 6 5 J. MASIA +1.095 7 17 J. MCPHEE +1.125 8 52 J. ALCOBA +1.213 9 99 C. TATAY +2.021 10 71 A. SASAKI +2.079 -11 Scivolata per Andrea Migno in curva 7, non ci sono conseguenze per lui. -11 Masiàdi recuperare il treno di testa, Fernandez torna al comando! Binder, Arenas e Suzuki inseguono lo spagnolo. -12 Impressionante prestazione di McPhee!! Nonostante la penalità, il britannico è settimo! -12 Binder passa al comando! Il sudafricano passa al comando! -13 Sono 4 le KTM all’interno delle prime 5 posizioni. Suzuki è l’unico ...