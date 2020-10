La Sampdoria si coccola Damsgaard | è il più giovane marcatore della Serie A 2020-21

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Lavince e convince e lo fa in un match speciale contro la Lazio, concluso con un netto 3-0. A fronte del gol del solito Quagliarella, i blucerchiati sorridono per le reti di Augello e soprattutto di Mikkel. Il classe 2000, al primo gol stagionale, fa segnare anche un importante record.La gioia dicaption id="attachment 1038677" align="alignnone" width="679"(twitter)/captionCome sottolinea la stessaè il calciatore piùad aver segnato in questa edizioneA. Primo gol e record dunque per il danese classe 2000 che ha commentato dopo la gara le sue emozioni: "Sono davvero molto felice per questa gara e per il mio gol. La ...