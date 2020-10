La 90enne star di Instragram | Siamo tutti di passaggio | non siate tristi Siate grati

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) Novant’anni, capelli bianchi, vestito colorato, il sorriso smagliante di chi ha conosciuto la potenza della vita, nei suoi alti e nei suoi bassi, e che è deciso a continuare a godersela, fino in fondo. Fino alla fine. È questa Licia Fertz, la nonna più famosa di Instagram, con oltre 103mila follower. Nel 2018, con la complicità del nipote Emanuele, ha fatto capolino sul social network facendo breccia nel cuore di tanti e diventando ben presto una fonte d’ispirazione. Oggi, sempre insieme al suo caro Elo, ha scritto un libro sulla sua storia. Il titolo è “Non c’è tempo per essere” e non poteva che essere altrimenti. D’altronde è uno dei suoi motti: “In questa vitadi, non c’è tempo per ...