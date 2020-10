Juventus-Napoli: De Laurentiis convinto di ribaltare la sentenza (Di domenica 18 ottobre 2020) Ricorso Juve Napoli: De Laurentiis è convinto di ribaltare la sentenza. Le strategie del club azzurro e del suo presidente Il Napoli è convinto di poter ribaltare la sentenza del giudice sportivo, già in secondo grado di giudizio, dinanzi alla Corte Federale d’Appello, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis e dell’avvocato Mattia Grassani è cancellare il punto di penalizzazione e ottenere il rinvio della gara con la Juventus a data da destinarsi. Per tutte la notizie sulla Juventus segui juvenews24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ricorso Juve: Dedila. Le strategie del club azzurro e del suo presidente Ildi poterladel giudice sportivo, già in secondo grado di giudizio, dinanzi alla Corte Federale d’Appello, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo di Aurelio Dee dell’avvocato Mattia Grassani è cancellare il punto di penalizzazione e ottenere il rinvio della gara con laa data da destinarsi. Per tutte la notizie sullasegui juvenews24. Leggi su Calcionews24.com

