Inter 1 Milan 2 | i top e i flop nerazzurri

Leggi su intermagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’perde il derby contro ilper 1 a 2 nella quarta giornata della Serie A: i top e iSconfitta per l’che si deve arrendere per 1 a 2 nel derby contro ilvalido per la quarta giornata della Serie A 2020/2021. Match deciso dalla doppietta di Ibrahimovic a cui ha risposto la rete di Lukaku: ecco i top e idi. Brozovic-Perisic disastro: iAltra prova negativa per Aleksandar Kolarov. Il serbo non riesce ad adattarsi a centrale difensivo. Suo l’vento che porta al rigore per i rossoneri e in generale soffre durante tutto l’arco della partita. Così non va. Prova sottotono per Marcelo Brozovic che non sembra mai riuscire ad entrare ...