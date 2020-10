"Il vaccino non ci salverà". La profezia della Capua sulla pandemia (Di domenica 18 ottobre 2020) Valentina Dardari La virologa ha ricordato di usare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento La virologa Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, è intervenuta nella trasmissione “Domenica In” di Raiuno e ha parlato della situazione legata alla pandemia, regalando a tutti, Mara Venier compresa, una bella doccia fredda. Capua: "vaccino non sarà la soluzione" Secondo la professoressa infatti “il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”, ed è una falsa speranza quella di poter sconfiggere il virus grazie al vaccino. Anche perché, come ha spiegato la Capua “non ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Valentina Dardari La virologa ha ricordato di usare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento La virologa Ilaria, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'UniversitàFlorida, è intervenuta nella trasmissione “Domenica In” di Raiuno e ha parlatosituazione legata alla, regalando a tutti, Mara Venier compresa, una bella doccia fredda.: "non sarà la soluzione" Secondo la professoressa infatti “ilnon sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”, ed è una falsa speranza quella di poter sconfiggere il virus grazie al. Anche perché, come ha spiegato la“non ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Russia contagi record e ospedali saturi. “Il vaccino? C’è chi non sa di prendere parte a una sperim… - Corriere : Vaccino influenza in Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara non ha il certificato Aifa - fattoquotidiano : In Russia un rapido aumento di nuovi casi da Coronavirus sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Ecco co… - RayRiccardo : @MichelaMgl Credo che la strategia sia quella di tenerci incollati alla tv a casa finché non fa la conferenza. Ma… - iside50 : Il vaccino ?? vero non tarocco non lo troveranno prima del 2022 impossibile come tutti i vaccini seri ! -