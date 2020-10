Ibra signore del derby. "Scudetto? Si può" (Di domenica 18 ottobre 2020) Zlatan, doppietta in 3 minuti e un lavoro enorme: all'Inter non basta Lukaku. I rossoneri battono i cugini dopo 4 anni e sono primi Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Zlatan, doppietta in 3 minuti e un lavoro enorme: all'Inter non basta Lukaku. I rossoneri battono i cugini dopo 4 anni e sono primi

LinoScaglione : RT @MilanNewsit: Un sushi al tavolo con interisti che rosicano. Ibra, nostro signore e nostro dio. Conte e la partita che non c'è https://t… - milano948 : RT @MilanNewsit: Un sushi al tavolo con interisti che rosicano. Ibra, nostro signore e nostro dio. Conte e la partita che non c'è https://t… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Un sushi al tavolo con interisti che rosicano. Ibra, nostro signore e nostro dio. Conte e la partita che non c'è https://t… - milansette : Un sushi al tavolo con interisti che rosicano. Ibra, nostro signore e nostro dio. Conte e la partita che non c'è - frasigno66 : RT @MilanNewsit: Un sushi al tavolo con interisti che rosicano. Ibra, nostro signore e nostro dio. Conte e la partita che non c'è https://t… -