Giro d’Italia 2020, Geoghegan Hart: “Non ci credo, siamo una grande squadra” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Non ci credo ancora, abbiamo avuto una corsa davvero dura fino ad oggi. Rohan Dennis è stato spettacolare, siamo una grande squadra. Tutti sanno quanto è stato difficile per me il Giro d’Italia, soprattutto lo scorso anno. È stato un anno durissimo per noi, voglio ringraziare il nostro staff e i nostri sponsor. La morte di Nicolas Portal? Voglio dire alla sua famiglia che mi manca moltissimo, nessuno lo può sostituire“. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Tao Geoghegan Hart, corridore britannico della Ineos-Grenadiers, vincitore della quindicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Piancavallo. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Non ciancora, abbiamo avuto una corsa davvero dura fino ad oggi. Rohan Dennis è stato spettacolare,unasquadra. Tutti sanno quanto è stato difficile per me ild’Italia, soprattutto lo scorso anno. È stato un anno durissimo per noi, voglio ringraziare il nostro staff e i nostri sponsor. La morte di Nicolas Portal? Voglio dire alla sua famiglia che mi manca moltissimo, nessuno lo può sostituire“. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Tao, corridore britannico della Ineos-Grenadiers, vincitore della quindicesima tappa deld’Italia con arrivo a Piancavallo.

