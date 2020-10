‘Gf Vip 5’ | dopo Stefano Bettarini e Giulia Salemi in arrivo un altro clamoroso ingresso nella Casa ed è qualcuno che conosciamo bene!

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 ottobre 2020)l’ufficializzazione di, il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha rivelato unnome che già domani potrebbe fare il suodel Grande Fratello Vip: si tratta si Selvaggia Roma, già nota al pubblico per aver preso parte prima a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice e poi a Temptation Island dove a ha partecipato in coppia con il fidanzato di allora Francesco Chiofalo: Giornalettismo annuncia l’ufficiale del ciclone Selvaggia Roma al GF Vip. Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island. Selvaggia entra da single, ma in queste settimane da...