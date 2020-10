Covid, il governo alimenta caos e paura per convincerci che è tutta colpa degli italiani… (Di domenica 18 ottobre 2020) La comunicazione odierna del governo è un continuo aggrovigliarsi tra frasi dette a metà e una linea non precisa che porta i cittadini nella babilonia più totale di interpretazioni ma soprattutto da messaggi oscuri, da decifrare per il nostro futuro e per la nostra salute. In un momento di pandemia in cui il governo dovrebbe essere risoluto nel messaggio e mostrare sensibilità, al contrario comunica in maniera non isterica e tenebrosa. Fughe di notizie, errori, dietrofront e dichiarazioni di chiusure e restrizioni imminenti a cui ogni volta si cerca di rimediare ma che inevitabilmente mandano in totale confusione gli italiani. Il caos del governo ci trascina nella paura Il fatto più grave è che ci hanno portato nel campo della paura, del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) La comunicazione odierna delè un continuo aggrovigliarsi tra frasi dette a metà e una linea non precisa che porta i cittadini nella babilonia più totale di interpretazioni ma soprattutto da messaggi oscuri, da decifrare per il nostro futuro e per la nostra salute. In un momento di pandemia in cui ildovrebbe essere risoluto nel messaggio e mostrare sensibilità, al contrario comunica in maniera non isterica e tenebrosa. Fughe di notizie, errori, dietrofront e dichiarazioni di chiusure e restrizioni imminenti a cui ogni volta si cerca di rimediare ma che inevitabilmente mandano in totale confusione gli italiani. Ildelci trascina nellaIl fatto più grave è che ci hanno portato nel campo della, del ...

VittorioSgarbi : Covid: Governo in preda alla paura. - borghi_claudio : @malatempora9 Non si poteva fare altro e se per un qualsiasi motivo nonostante tutto fossimo stati ancora al govern… - LegaSalvini : #MORELLI: Decine di centri di accoglienza nel nostro Paese devastati da immigrati e clandestini in fuga dalla quara… - Lucil1Luciana : RT @lameduck1960: Perché domani non fare un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo su quanti cicli di PCR viene posta la diagn… - neri_serneri : Il messaggio pacato di #Locatelli per i #negazionisti è inteso come una critica a qualsiasi misura di contenimento… -