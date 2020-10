Coronavirus, Locatelli: “C’è accelerazione, non crescita esponenziale. Niente panico. La scuola resti aperta, controlli sugli assembramenti” (Di domenica 18 ottobre 2020) “La scuola deve rimanere aperta, è una priorità di questo paese assieme al lavoro, ed è stato fatto uno sforzo straordinario dai ministri Speranza ed Azzolina. Peraltro il contributo della scuola alla diffusione del contagio è stato limitato“. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, a “Mezz’ora in più” su Rai3. Serve invece, ha aggiunto, “tenere d’occhio gli assembramenti incrementando i meccanismi di controllo e sorveglianza, è l’unico modo per venirne fuori”. Secondo Locatelli “non dobbiamo arrivare in questo momento alla scelta” di un coprifuoco notturno mentre si potrebbe anticipare l’orario di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ladeve rimanere, è una priorità di questo paese assieme al lavoro, ed è stato fatto uno sforzo straordinario dai ministri Speranza ed Azzolina. Peraltro il contributo dellaalla diffusione del contagio è stato limitato“. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, a “Mezz’ora in più” su Rai3. Serve invece, ha aggiunto, “tenere d’occhio gli assembramenti incrementando i meccanismi di controllo e sorveglianza, è l’unico modo per venirne fuori”. Secondo“non dobbiamo arrivare in questo momento alla scelta” di un coprifuoco notturno mentre si potrebbe anticipare l’orario di ...

SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli: “Non siamo in una situazione di panico o di allarme” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Locatelli: 'Crescita dei casi accelerata ma non esponenziale' #ANSA - RaiNews : #Coronavirus, #Locatelli: 'Attenzione ai numeri, ma non siamo in una situazione di allarme' - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli: “C’è accelerazione, non crescita esponenziale. Niente panico. La scuola resti aperta, contr… - clikservernet : Coronavirus, Locatelli: “C’è accelerazione, non crescita esponenziale. Niente panico. La scuola resti aperta, contr… -