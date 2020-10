Conte va avanti a colpi di Dpcm? “Non può non intervenire”: Crosetto citofona al Quirinale (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il Quirinale non può non intervenire”. Guido Crosetto tira in ballo il presidente Sergio Mattarella in merito alla nuova stretta che Giuseppe Conte si appresta ad annunciare nella serata di domenica 18 ottobre. “Penso che se si usa uno strumento discutibile come il Dpcm per prendere decisioni importanti - ha spiegato il fondatore di Fdi - e lo si fa senza coinvolgere al massimo tutte le forze democraticamente rappresentate in Parlamento (anche informalmente) non si vuole unire il Paese”. È per questo che allora dovrebbe intervenire il capo dello Stato, che si è speso più volte in appelli all'unità per affrontare al meglio l'emergenza coronavirus. Appelli che evidentemente sono caduti nel vuoto per quanto concerne Palazzo Chigi, dove Conte non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ilnon può non intervenire”. Guidotira in ballo il presidente Sergio Mattarella in merito alla nuova stretta che Giuseppesi appresta ad annunciare nella serata di domenica 18 ottobre. “Penso che se si usa uno strumento discutibile come ilper prendere decisioni importanti - ha spiegato il fondatore di Fdi - e lo si fa senza coinvolgere al massimo tutte le forze democraticamente rappresentate in Parlamento (anche informalmente) non si vuole unire il Paese”. È per questo che allora dovrebbe intervenire il capo dello Stato, che si è speso più volte in appelli all'unità per affrontare al meglio l'emergenza coronavirus. Appelli che evidentemente sono caduti nel vuoto per quanto concerne Palazzo Chigi, dovenon ...

