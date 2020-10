Classifica Giro d’Italia 2020, 15ma tappa: Almeida resta in rosa, Kelderman a 15”. Vincenzo Nibali si stacca in salita: 7° a 3’29”’ (Di domenica 18 ottobre 2020) Joao Almeida resta in maglia rosa al termine della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020, che proponeva l’arrivo in salita a Piancavallo al termine di una durissima frazione di montagna in Friuli-Venezia-Giulia. Il portoghese si è difeso con le unghie e con i denti sull’ascesa conclusiva, ha dovuto assistere da vicino alla progressione strepitosa dell’olandese Wilco Kelderman, ma ha limitato i danni e ha così conservato il simbolo del primato. Il capitano della Deceuninck-Quick Step ha ora 15 secondi di vantaggio su Wilco Kelderman e 2’56” sull’australiano Jai Hindley. Vincenzo Nibali si è staccato da ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Joaoin magliaal termine della quindicesimadeld’Italia, che proponeva l’arrivo ina Piancavallo al termine di una durissima frazione di montagna in Friuli-Venezia-Giulia. Il portoghese si è difeso con le unghie e con i denti sull’ascesa conclusiva, ha dovuto assistere da vicino alla progressione strepitosa dell’olandese Wilco, ma ha limitato i danni e ha così conservato il simbolo del primato. Il capitano della Deceuninck-Quick Step ha ora 15 secondi di vantaggio su Wilcoe 2’56” sull’australiano Jai Hindley.si èto da ...

