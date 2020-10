Calcio: Torino-Cagliari 2-3 (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - Torino, 18 OTT - Il Cagliari ha battuto in trasferta il Torino 3-2 . Girandola di gol e emozioni in campo, alla fine i sardi espugnano il Filadelfia: in rete nel primo tempo Belotti su rigore, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, -, 18 OTT - Ilha battuto in trasferta il3-2 . Girandola di gol e emozioni in campo, alla fine i sardi espugnano il Filadelfia: in rete nel primo tempo Belotti su rigore, ...

ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - SkySport : TORINO-CAGLIARI 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (3') ? #JoaoPedro (12') ? #Simeone (19') ? #Belotti (49') ?… - tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Torino-Cagliari 2-3 - Fprime86 : RT @SkySport: TORINO-CAGLIARI 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (3') ? #JoaoPedro (12') ? #Simeone (19') ? #Belotti (49') ? #Simeone (… -