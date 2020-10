Bologna Sassuolo 3-4 LIVE: rimonta Sassuolo, autogol di Tomiyasu (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo stadio Dall’Ara, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Bologna e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Sassuolo 3-4 MOVIOLA 77′ autogol di Tomiyasu – Skorupski chiude su un cross di Kyriakopoulos ma il pallone carambola sul giapponese che manda involontariamente in porta il pallone. 71′ Gol di Caputo – Calcio d’angolo battuto male da Raspadori, liscio di Palacio che prolunga il pallone per Caputo che di testa non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo stadio Dall’Ara, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-4 MOVIOLA 77′di– Skorupski chiude su un cross di Kyriakopoulos ma il pallone carambola sul giapponese che manda involontariamente in porta il pallone. 71′ Gol di Caputo – Calcio d’angolo battuto male da Raspadori, liscio di Palacio che prolunga il pallone per Caputo che di testa non ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Bologna 3-2* Sassuolo *(Djuricic 64’) #SSFootball - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - inter_versilia : Tomiyasu vicino al Milan..Bergomi “grandissimo acquisto”.. sto guardando Bologna Sassuolo..autorete ed errori macroscopici continui - sarrazinho10 : Quel match entre Bologna et Sassuolo ?? - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Berardi in buca d'angolooooo, pareggio del Sassuolo e Bologna che prende gol per la 53434343433904930 partita consecuti… -