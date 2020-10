Azzolina: “Le scuole chiuse in Campania? Pensavano fosse un rigore a porta vuota” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono restare assolutamente e completamente aperte come lo sono oggi in quasi tutt’Italia. Per la secondaria di secondo grado, le superiori, può accadere quel che già sta accadendo: vorrei dare una notizia, la didattica a distanza è già utilizzata“: lo ha affermato, in una intervista a Repubblica, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina riferendosi anche le decisioni sulla scuola che potrebbero essere assunte oggi dal governo. “Pensavano fosse un rigore a porta vuota. Credevano di poter chiudere le scuole, vanificando l’immenso lavoro fatto quest’estate e gli stessi sacrifici dei ragazzi, senza che ci fosse ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ledell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono restare assolutamente e completamente aperte come lo sono oggi in quasi tutt’Italia. Per la secondaria di secondo grado, le superiori, può accadere quel che già sta accadendo: vorrei dare una notizia, la didattica a distanza è già utilizzata“: lo ha affermato, in una intervista a Repubblica, il Ministro dell’Istruzione Luciariferendosi anche le decisioni sulla scuola che potrebbero essere assunte oggi dal governo. “unvuota. Credevano di poter chiudere le, vanificando l’immenso lavoro fatto quest’estate e gli stessi sacrifici dei ragazzi, senza che ci...

