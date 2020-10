Verissimo, Demet Ozmedir: rapporto con Can Yaman fuori dal set, la verità (Di sabato 17 ottobre 2020) Demet Ozmedir è sbarcata per la prima volta a Verissimo, su Canale 5. La star turca di Daydreamer ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, dove ha confidato dettagli inediti della sua professione e della sua vita privata. Innanzitutto l’attrice precisa che tiene molto alla sua sfera personale, anche se sa che essendo un … L'articolo Verissimo, Demet Ozmedir: rapporto con Can Yaman fuori dal set, la verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 17 ottobre 2020)è sbarcata per la prima volta a, su Canale 5. La star turca di Daydreamer ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, dove ha confidato dettagli inediti della sua professione e della sua vita privata. Innanzitutto l’attrice precisa che tiene molto alla sua sfera personale, anche se sa che essendo un … L'articolocon Candal set, la verità proviene da Gossip e Tv.

MediasetPlay : Demet Özdemir finalmente a #Verissimo ?? La protagonista di DayDreamer si racconterà domani, per la prima volta e… - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - team_world : DOMANI andrà in onda l'intervista di Demet Özdemir - Sanem in #DayDreamer - a Verissimo. ? Scopri come seguire… - Brujilda88 : RT @CIAfra73: Attualmente lavora nella nuova serie (#DogdugunEvKaderindir). Demet dice che stanno lavorando ugualmente ad Istanbul anche se… - RrKD14 : RT @CIAfra73: #DemetOzdemir rivede l'album di famiglia. Vediamo una #Demet come non l'abbiamo mai vista #Verissimo -