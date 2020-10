Tale e Quale Show 2020 | Virginio imita Mango con “Bella d’estate” VIDEO

(Di sabato 17 ottobre 2020)puntata 16 ottobre: l’zione diche canta “Bella d’estate” nei panni di. Ecco il. Ieri, venerdì 16 ottobre, è andata in onda la quarta puntata della decima edizione di, con Carlo Conti alla guida, che ha visto Carolina Rey trionfare (guarda qui la classifica). In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato il cantante italiano. Il cantanteieri ha vestito i panni di, il noto cantautore italiano, interpretando il brano “Bella ...

ninofrassicaoff : STASERA SARÒ A TALE E QUALE SHOW MA ERO GIÀ STATO AD INTERPRETARE I RICCHI E POVERI. . . Stasera su Rai1 alle 21:25… - BaumgartnerGeo : RT @ninofrassicaoff: STASERA SARÒ A TALE E QUALE SHOW MA ERO GIÀ STATO AD INTERPRETARE I RICCHI E POVERI. . . Stasera su Rai1 alle 21:25.… - sherpa810 : @alfonsoliguor11 @StefanoCaldoro Dice che ci vuole il #MES, tale e quale all'attuale maggioranza. Lasciamo perdere... - inutile_canzone : RT @impfede4: Gaia conquista la Rai e vince anche 'tale e quale show' pur essendo un’imitazione fatta malissimo, vera o falsa vince sempre… - Paoblog : Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Tale Quale

Nel 2017, in occasione di un concerto organizzato dall’Associazione musicale leccese “Prog On”, Giuseppe conobbe Richard e in tale circostanza suonò l ... The Tongue una storia di crescita, nella ...Vertice di governo su manovra e misure anti covid rinviato a sabato mattina alle 10. Nuova ordinanza in Lombardia. Speranza: "Nessuna decisione assunta dal governo". Galli (Sacco) avverte: "Tra 15 gio ...