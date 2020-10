Show del Napoli, l'Atalanta crolla 4-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Napoli da impazzire. La squadra di Gattuso ne rifila 4 all'Atalanta. Doppietta di Lozano, primo gol italiano di Osimehn che mostra una maglietta contro le violenze della polizia nigeriana. A BREVE ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Unda impazzire. La squadra di Gattuso ne rifila 4 all'. Doppietta di Lozano, primo gol italiano di Osimehn che mostra una maglietta contro le violenze della polizia nigeriana. A BREVE ...

ItaliaTeam_it : MARTA & FEDE SHOW! ? Nel gigante di Soelden Marta #Bassino vince davanti a Federica #Brignone! RT per il super d… - Lega_B : ???? Fischio di chiusura per le 5 sfide delle ore 14. Show della @OfficialUSS1919 e colpo esterno del… - mtvitalia : È quasi tutto pronto per #MTVUnplugged #BackyardSessions di Miley Cyrus. Are you ready? ?? Lo show ti aspetta in… - FabRomaniste : RT @Eurosport_IT: Il Napoli va fortissimo: 4-1 all'Atalanta nel primo match del 4° turno di #SerieA 4??? #NapoliAtalanta - Okram_73 : RT @MarcheTourism: I finalisti del @NikonItalia Master Director, unico Social Talent Show per Videomaker, hanno dato sfogo alla loro creat… -