Serie B, la Cremonese non sfonda: con il Venezia arriva un pareggio (Di sabato 17 ottobre 2020) Cremona, 17 ottobre 2020 - Si chiude senza gol il match tra Cremonese e Venezia , con i grigiorossi che, pur costruendo buone trame di gioco e creando alcune interessanti occasioni, non riescono a ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Cremona, 17 ottobre 2020 - Si chiude senza gol il match tra, con i grigiorossi che, pur costruendo buone trame di gioco e creando alcune interessanti occasioni, non riescono a ...

FootballtipsNG : Serie B, Cremonese vs Venezia, RESULT: 0 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Cremonese vs Venezia, RESULT: 0 - 0 - jackpotKE : Serie B, Cremonese vs Venezia, RESULT: 0 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Cremonese vs Venezia, RESULT: 0 - 0 - CosenzaChannel : Gol e spettacolo in #Pordenone-#Spal. Colpo esterno del #Chievo. La #Cremonese invece non va oltre lo zero a zero c… -