Santos-Robinho, è subito divorzio: "Rescissione contratto di comune accordo" (Di sabato 17 ottobre 2020) Una storia d'amore calcistica finita ancora prima di cominciare. Il Santos e Robinho hanno annunciato la rescissione del contratto firmato solo la settimana scorsa. Un rapporto terminato ancor prima di iniziare, con l'ex Milan che pur di tornare nel club dov'è cresciuto aveva accettato uno stipendio minimo. "Il Santos e Robinho annunciano che hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto firmato lo scorso 10 ottobre al fine di permettere al giocatore di concentrarsi esclusivamente sulle vicende giudiziarie che lo riguardano in Italia". È quanto si legge in una nota della società brasiliana. Il motivo del divorzio è infatti la condanna a nove anni di carcere per violenza ...

