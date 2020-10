Puma si lancia all’inseguimento di un escursionista | il video virale

Leggi su zon

(Di sabato 17 ottobre 2020) E’ diventatoildi unche, nello Utah, si èto all’inseguimento di un esploratore: deve aver pensato volesse far del male ai suoi cuccioli L’istinto di protezione verso i figli è una dinamica comune a tutte le specie di esseri viventi: e se una mamma-cinghiale (a Roma) non è riuscita ad evitare il peggio per se ed i suoi cuccioli (qui la notizia completa), lo stesso non si può dire per unche, siamo nella riserva naturale dello Slate Canyon (Utah-Stati Uniti), si è letteralmenteto all’inseguimento di un esploratore, il ventiseienne Kyle Burgess, reo di essersi avvicinato troppo ai suoi cuccioli, che in realtà egli voleva solo osservare e fotografare avendoli inizialmente scambiati per ...