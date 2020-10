Professore decapitato a Parigi: 9 i fermati, tra cui i genitori di uno studente (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Professore sarebbe stato vittima di un attentato terroristico Nove persone sono state fermate nella notte tra venerdì e sabato per l’omicidio di un Professore di storia dalla polizia francese. Stando a fonti giudiziarie, tra i fermati ci sarebbero anche i genitori di uno studente che frequentava il liceo dove lavorava la vittima, che aveva svolto in classe una lezione sulla libertà di espressione mostrando le caricature di Maometto di Charlie Hebdo. La lezione del 5 ottobre Il Professore aveva tenuto in classe lo scorso 5 ottobre la lezione sulla libertà d’espressione e aveva mostrato le vignette con le caricature di Maometto di Charlie Hebdo. Ma prima di farlo, stando a quanto riferito da un’allieva, avrebbe chiesto ai suoi allievi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilsarebbe stato vittima di un attentato terroristico Nove persone sono state fermate nella notte tra venerdì e sabato per l’omicidio di undi storia dalla polizia francese. Stando a fonti giudiziarie, tra ici sarebbero anche idi unoche frequentava il liceo dove lavorava la vittima, che aveva svolto in classe una lezione sulla libertà di espressione mostrando le caricature di Maometto di Charlie Hebdo. La lezione del 5 ottobre Ilaveva tenuto in classe lo scorso 5 ottobre la lezione sulla libertà d’espressione e aveva mostrato le vignette con le caricature di Maometto di Charlie Hebdo. Ma prima di farlo, stando a quanto riferito da un’allieva, avrebbe chiesto ai suoi allievi ...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - MichelaMarzano : Professore decapitato in Francia per aver parlato in classe della libertà di espressione e aver mostrato le caricat… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: PROFESSORE DECAPITATO VICINO A PARIGI, AVEVA MOSTRATO IN CLASSE LE CARICATURE DI MAOMETTO - AgostinoMazzoc2 : RT @Tiziana_DR: Questo è il volto del professore che è stato decapitato per una lezione sulla libertà d’espressione. Samuel Paty aveva 47 a… - giannisassari08 : RT @Gianmar26145917: Professore decapitato, #Macron: “Attentato islamista, faremo blocco, non passeranno”?? Buongiorno Emmanuel, ben sveglia… -