Non solo Profumo. La babele di norme che tutela i manager di Stato anche se condannati o a processo: da Fincantieri a Eni, fino a Ferrovie (Di sabato 17 ottobre 2020) La condanna di Alessandro Profumo, oggi alla guida di Leonardo, fa esplodere le contraddizioni sui requisiti di onorabilità dei manager di Stato. Una babele di norme in cui i capi azienda rischiano solo se l’etica prevale o se la politica s’impone. La stessa politica che si è tenuta le mani libere, così come hanno fatto le società. Il Movimento 5 Stelle, o meglio la sua componente parlamentare (i capi tacciono), ha chiesto le dimissioni del manager, per anni alla guida di Unicredit, e poi di Mps prima di approvare all’ex Finmeccanica. Profumo è Stato condannato in primo grado a 6 anni nel processo sulla contabilizzazione dei derivati del Montepaschi quando ne era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) La condanna di Alessandro, oggi alla guida di Leonardo, fa esplodere le contraddizioni sui requisiti di onorabilità deidi. Unadiin cui i capi azienda rischianose l’etica prevale o se la politica s’impone. La stessa politica che si è tenuta le mani libere, così come hanno fatto le società. Il Movimento 5 Stelle, o meglio la sua componente parlamentare (i capi tacciono), ha chiesto le dimissioni del, per anni alla guida di Unicredit, e poi di Mps prima di approvare all’ex Finmeccanica.condannato in primo grado a 6 anni nelsulla contabilizzazione dei derivati del Montepaschi quando ne era ...

Pontifex_it : Per l'umanità la fame non è solo una tragedia, ma una vergogna. Di fronte a questa realtà, non possiamo rimanere in… - borghi_claudio : Caro @pdnetwork non solo mentite ma siete ignoranti. Gravemente ignoranti. Ma chi ve l'ha scritto il tweet, gualti… - caritas_milano : La paura del Covid non sta fermando la domanda di sesso a pagamento sulle strade I clienti paiono indifferenti non… - limortaccitu_a : Vorrei essere ricca solo per mandare un’aereo a Zelletta con scritto “Andrea non sei un comodino,ma tutto l’arredo” #gfvip - GianmarcoCorse1 : RT @kiaro_oscuro: @La_manina__ In loro difesa, a Pasqua avevano detto di riaprire solo le chiese, non tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Covid, non solo Campania: il virus corre anche in Umbria e Liguria Il Messaggero MotoGP: pressappochismo e poca lungimiranza

Ancora una volta, il motomondiale mostra limiti organizzativi: i problemi si affrontano, spesso vengono risolti brillantemente, ma non vengono mai anticipati. Tutti sapevano che ad Aragon al mattino f ...

DIRETTA VIRTUS VERONA VIS PESARO/ Video streaming tv: i precedenti sono solo 3

Diretta Virtus Verona Vis Pesaro streaming video tv, 5^ giornata di Serie C girone B: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita.

Ancora una volta, il motomondiale mostra limiti organizzativi: i problemi si affrontano, spesso vengono risolti brillantemente, ma non vengono mai anticipati. Tutti sapevano che ad Aragon al mattino f ...Diretta Virtus Verona Vis Pesaro streaming video tv, 5^ giornata di Serie C girone B: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita.