Napoli, Osimhen segna e lancia l’appello: “Stop alla violenza in Nigeria” (Di sabato 17 ottobre 2020) Finalmente Victor Osimhen ce l'ha fatta. L'attaccante nigeriano del Napoli ha siglato la prima rete in Serie A contro l'Atalanta grazie a un destro preciso che ha spiazzato il portiere Sportiello. Tuttavia il giocatore ha sorpreso tutti con un gesto davvero particolare subito dopo aver realizzato un gol così speciale.APPELLOInfatti, Osimhen ha voluto dedicare un pensiero alla Nigeria, sua terra natale. L'attaccante ha esibito una maglia con la scritta "End police brutality in Nigeria", ossia "Stop alla violenza della polizia in Nigeria. Un tema molto caro al ragazzo. Da diverso tempo, infatti, nel paese africano bisogna fare i conti con la SARS, una forza poliziesca militarizzata radicata nello stato. Napoli, Osimhen segna e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Finalmente Victorce l'ha fatta. L'attaccante nigeriano delha siglato la prima rete in Serie A contro l'Atalanta grazie a un destro preciso che ha spiazzato il portiere Sportiello. Tuttavia il giocatore ha sorpreso tutti con un gesto davvero particolare subito dopo aver realizzato un gol così speciale.APPELLOInfatti,ha voluto dedicare un pensieroNigeria, sua terra natale. L'attaccante ha esibito una maglia con la scritta "End police brutality in Nigeria", ossia "Stopdella polizia in Nigeria. Un tema molto caro al ragazzo. Da diverso tempo, infatti, nel paese africano bisogna fare i conti con la SARS, una forza poliziesca militarizzata radicata nello stato.e ...

caterinabalivo : Super Napoli! Che Lozano! Segnare 4 gol all'Atalanta nel primo tempo non è da tutti, credo che Osimhen quest'anno c… - SkySport : Osimhen gol: l'abbraccio con Gattuso e il messaggio sulla maglia in Napoli-Atalanta. FOTO - Sport_Mediaset : #SerieA: #NapoliAtalanta 4-1, #Gattuso dà una lezione a #Gasperini. Il match del San Paolo è deciso nel primo tempo… - 50kasteriski : RT @FerdinandoC: Napoli chiama Lagos. Victor Osimhen segna e mostra un messaggio contro le violenze della polizia in Nigeria. - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: #NapoliAtalanta 4-1, #Gattuso dà una lezione a #Gasperini. Il match del San Paolo è deciso nel primo tempo dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen Osimhen, gol in Napoli-Atalanta: abbraccio con Gattuso e il messaggio sulla maglia Sky Sport Napoli, goleada azzurra al San Paolo: 4-1 contro l'Atalanta

Anche Osimhen trova il suo primo gol e, per l'occasione, ha mostrato alle telecamere e ai mille tifosi la maglia con la scritta "End Police Brutality in Nigeria".Queste le formazioni:. NAPOLI (4-2-3-1 ...

Napoli-Atalanta, De Laurentiis e Gattuso in coro: "Grandissimi, peccato non aver giocato con la Juve"

17/10/2020 - I commenti dopo Napoli-Atalanta si sprecano nel post partita ... Oggi l'abbiamo preparata bene, abbiamo cercato più volte il 4 contro 4 in avanti. Osimhen ci ha dato una grandissima mano.

Anche Osimhen trova il suo primo gol e, per l'occasione, ha mostrato alle telecamere e ai mille tifosi la maglia con la scritta "End Police Brutality in Nigeria".Queste le formazioni:. NAPOLI (4-2-3-1 ...17/10/2020 - I commenti dopo Napoli-Atalanta si sprecano nel post partita ... Oggi l'abbiamo preparata bene, abbiamo cercato più volte il 4 contro 4 in avanti. Osimhen ci ha dato una grandissima mano.