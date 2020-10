Napoli, Gattuso: “Osimhen decisivo. Juventus? Avrei voluto giocare a Torino” (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Napoli straripante annichilisce l'Atalanta nella sfida delle 15. Gli azzurri agguantano proprio i nerazzurri in vetta alla classifica. Un risultato sorprendente.LE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non mi aspettavo di vincere così perché conoscevo il valore dell'avversario. Osimhen ci dà una mano in queste situazioni di quattro contro quattro che loro ci concedono. L'Atalanta è una delle squadre che convince in campionato. Un'altra squadra avrebbe subito sei o sette gol. Loro sono rimasti lì, lottando nel secondo tempo ed evitando imbarcate. Scudetto? Combattiamo con un virus chiamato Covid, non si può stare tranquilli. Stiamo lavorando su un modulo nuovo. La squadra è forte e ha una sua identità, ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Unstraripante annichilisce l'Atalanta nella sfida delle 15. Gli azzurri agguantano proprio i nerazzurri in vetta alla classifica. Un risultato sorprendente.LE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non mi aspettavo di vincere così perché conoscevo il valore dell'avversario. Osimhen ci dà una mano in queste situazioni di quattro contro quattro che loro ci concedono. L'Atalanta è una delle squadre che convince in campionato. Un'altra squadra avrebbe subito sei o sette gol. Loro sono rimasti lì, lottando nel secondo tempo ed evitando imbarcate. Scudetto? Combattiamo con un virus chiamato Covid, non si può stare tranquilli. Stiamo lavorando su un modulo nuovo. La squadra è forte e ha una sua identità, ma ...

