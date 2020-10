Miss Inghilterra lascia la corona per il Covid: «Quando vedi che i ricoveri sono in aumento…» (Di sabato 17 ottobre 2020) Ventiquattrenne nata a Calcutta e cresciuta a Derby, Miss Inghilterra 2019 è un medico prima che una reginetta di bellezza: non ha esitato a rispondere alla chiamata dell’NHS (il servizio sanitario nazionale inglese) Bhasha Mukherjee, dottoressa specializzata in medicina respiratoria. E così, mentre era in viaggio intorno al mondo a portare avanti i suoi compiti – specie di volontariato e impegno umanitario – ha sospeso il suo tour per onorare l’appello che richiamava neolaureati e pensionati per far fronte alla pandemia. Leggi anche >> Covid, il Nobel Beutler: «Il virus continua a mutare, l’umanità si prepari ad altre pandemie» Miss Inghilterra, il medico con la corona risponde alla chiamata: e intanto prosegue nel ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Ventiquattrenne nata a Calcutta e cresciuta a Derby,2019 è un medico prima che una reginetta di bellezza: non ha esitato a rispondere alla chiamata dell’NHS (il servizio sanitario nazionale inglese) Bhasha Mukherjee, dottoressa specializzata in medicina respiratoria. E così, mentre era in viaggio intorno al mondo a portare avanti i suoi compiti – specie di volontariato e impegno umanitario – ha sospeso il suo tour per onorare l’appello che richiamava neolaureati e pensionati per far fronte alla pandemia. Leggi anche >>, il Nobel Beutler: «Il virus continua a mutare, l’umanità si prepari ad altre pandemie», il medico con larisponde alla chiamata: e intanto prosegue nel ...

