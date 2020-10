LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: FP4, la Ducati vuole risollevarsi, Yamaha per la conferma (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Morbidelli sale in seconda posizione a 87 millesimi, quindi OLIVEira terzo a 420. Anche Crutchlow con doppia media. 14.14 Il primo tempo di riferimento della FP4 lo mette a segno Mir ma il suo crono viene cancellato… quindi Crutchlow primo in 1:50.248 14.13 Molti hanno scelto doppia gomma soft, Morbidelli e Rins sono con doppia media invece 14.11 Subito tutti in pista, Quartararo a sua volta sale sulla moto e dà il via al suo pomeriggio del MotorLand 14.10 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP4 DELLA MotoGP!!! 14.08 Due minuti al via della sessione. Attenzione alle Suzuki. Entrambe già nella Q2, possono davvero gettare basi solidissima in vista di domani. 14.06 Chi, invece, sembra sul velluto è la Yamaha. Vinales ha il miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Morbidelli sale in seconda posizione a 87 millesimi, quindi Oira terzo a 420. Anche Crutchlow con doppia media. 14.14 Il primo tempo di riferimento della FP4 lo mette a segno Mir ma il suo crono viene cancellato… quindi Crutchlow primo in 1:50.248 14.13 Molti hanno scelto doppia gomma soft, Morbidelli e Rins sono con doppia media invece 14.11 Subito tutti in pista, Quartararo a sua volta sale sulla moto e dà il via al suo pomeriggio del MotorLand 14.10 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP4 DELLA!!! 14.08 Due minuti al via della sessione. Attenzione alle Suzuki. Entrambe già nella Q2, possono davvero gettare basi solidissima in vista di domani. 14.06 Chi, invece, sembra sul velluto è la. Vinales ha il miglior ...

