Le brioches non possono sostituire il pane. I monopattini e le biciclette non bastano (Di sabato 17 ottobre 2020) In questi giorni emerge l’ennesima emergenza prodotta dal Covid, anche questa prevedibile e già ampiamente prevista e annunciata. I trasporti pubblici non bastano, non sono sufficienti, troppo pochi e affollati, soprattutto nelle ore di punta. Lo erano già prima della pandemia. Ma prima creavano solo disagio e rabbia in quanti erano costretti a servirsene. Oggi invece quegli stessi treni e quegli stessi autobus diventano sedi di possibile contagio, di diffusione del virus, rendono difficile la tanto cercata convivenza con il virus.Quello che però veramente colpisce è il modo in cui si è affrontato il problema nei mesi scorsi e ancora si pensa di affrontarlo.Nei mesi scorsi, quando si procedeva alla progressiva riapertura delle attività, si è deciso di limitare al 50% dei posti disponibili la capienza dei mezzi. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) In questi giorni emerge l’ennesima emergenza prodotta dal Covid, anche questa prevedibile e già ampiamente prevista e annunciata. I trasporti pubblici non, non sono sufficienti, troppo pochi e affollati, soprattutto nelle ore di punta. Lo erano già prima della pandemia. Ma prima creavano solo disagio e rabbia in quanti erano costretti a servirsene. Oggi invece quegli stessi treni e quegli stessi autobus diventano sedi di possibile contagio, di diffusione del virus, rendono difficile la tanto cercata convivenza con il virus.Quello che però veramente colpisce è il modo in cui si è affrontato il problema nei mesi scorsi e ancora si pensa di affrontarlo.Nei mesi scorsi, quando si procedeva alla progressiva riapertura delle attività, si è deciso di limitare al 50% dei posti disponibili la capienza dei mezzi. ...

HuffPostItalia : Le brioches non possono sostituire il pane. I monopattini e le biciclette non bastano - ilcospaiese : @conteDartagnan le tue regole di ingaggio sono il non r pagare le tasse visto che hai il #braccinocorto. Se fossim… - juve3stars : @Carlo3stars @guglielmo1950 Anni fa preparai licoli, ottimo...ma sebbene metodo abbastanza veloce non so se riusci… - skaeptic : mia mamma è andata a prendermi la brioches vegana a tre paesi dal nostro perché in quello in cui va di solito non l… - MacProslo : @VDiPucchio E allora cosa ci fanno 750, non so come chiamarli, al Quirinale? Portano le brioches al dormiente? -

Ultime Notizie dalla rete : brioches non Nuova Zelanda, Jacinda trionfa su Judith: alle urne con le brioche al formaggio (e senza mascherina) Corriere della Sera Le brioches non possono sostituire il pane. I monopattini e le biciclette non bastano

I trasporti pubblici non bastano, non sono sufficienti, troppo pochi e affollati, soprattutto nelle ore di punta. Lo erano già prima della pandemia. Ma prima creavano solo disagio e rabbia in quanti ...

"Il Dpcm Covid non è chiaro". E i bar riaprono dopo mezzanotte

"Il riassunto e' che nell'ultimo Dpcm del 13 ottobre hanno dato un orario di chiusura dei locali, ma non uno di apertura. Quindi, io posso chiudere alle 24 e riaprire alle 24.01. Abbiamo scelto di sta ...

I trasporti pubblici non bastano, non sono sufficienti, troppo pochi e affollati, soprattutto nelle ore di punta. Lo erano già prima della pandemia. Ma prima creavano solo disagio e rabbia in quanti ..."Il riassunto e' che nell'ultimo Dpcm del 13 ottobre hanno dato un orario di chiusura dei locali, ma non uno di apertura. Quindi, io posso chiudere alle 24 e riaprire alle 24.01. Abbiamo scelto di sta ...